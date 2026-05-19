Parole di brigante il libro di Alessio Petrizzo alla Biblioteca di Storia
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Mercoledì 20 maggio alle ore 16 alla Biblioteca di Storia in Sala O, via del Vescovado 30 a Padova, si terrà la presentazione del libro “Parole di brigante. scrivere di sé in un carcere dell’Italia unita (Viella, 2025)” di Alessio Petrizzo. In dialogo con l’autore saranno Luisa Tasca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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