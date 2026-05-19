Parisi sull’IA | Le leggi servono con scienziati e industria

Un esperto nel campo dell’intelligenza artificiale ha sottolineato come la creazione di leggi in materia debba coinvolgere scienziati e aziende del settore. Ha sollevato dubbi sulla capacità dei politici di scrivere norme efficaci senza una conoscenza approfondita del codice e ha avvertito che l’attuale quadro normativo potrebbe ostacolare lo sviluppo delle tecnologie innovative. La discussione si concentra sulle difficoltà di regolamentare un ambito così complesso e in rapida evoluzione.

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? Domande chiave Come possono i politici scrivere leggi senza conoscere il codice? Perché la normativa attuale rischia di bloccare l'innovazione tecnologica? Chi deve sedersi al tavolo per evitare ostacoli burocratici? Quali sono le conseguenze di una legge scritta senza scienziati??? In Breve Dibattito tenutosi a Milano in occasione della World Tech Conference. Necessità di superare l'approccio sanzionatorio per favorire lo sviluppo tecnologico. Divario critico tra velocità dell' . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parisi sull’IA: “Le leggi servono con scienziati e industria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica”Per Giorgio Parisi, professore emerito all'Università Sapienza di Roma e premio Nobel per la fisica, la regolamentazione dell’intelligenza... Guerra a suon di leggi. I governatori sfidano Trump sull’IANelle linee guida sull’intelligenza artificiale pubblicate una decina di giorni fa, la Casa Bianca ribadiva che gli Stati non devono regolamentare la... AI, Parisi: Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica(Adnkronos) - Per Giorgio Parisi, professore emerito all'Università Sapienza di Roma e premio Nobel per la fisica, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale deve nascere dal confronto tra mond ... msn.com Parisi, con gli oligarchi dell'IA a rischio l'accesso alla conoscenzaL'intelligenza artificiale va regolamentata prima che si affermino forme di oligopolio, o persino di monopolio, capaci controllare l'accesso alle informazioni e la produzione di nuove conoscenze: per ... ansa.it