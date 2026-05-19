Parisi brutta notizia | crociato rotto e stop di sei mesi

Un calciatore è stato costretto a fermarsi per circa sei mesi a causa della rottura del crociato. Durante i test medici svolti a Villa Stuart sono state riscontrate complicazioni che hanno spinto i medici a prevedere un lungo periodo di riabilitazione. La squadra dovrà adattare il proprio modulo tattico in assenza del giocatore, la cui velocità sulla fascia rappresentava un elemento chiave nel sistema di gioco. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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? Domande chiave Come cambierà il modulo tattico senza la sua velocità sulla fascia?. Quali sono le complicazioni mediche emerse durante i test a Villa Stuart?. Chi potrà sostituire Parisi per mantenere l'intensità nel prossimo turno?. Quando potrà tornare il giocatore a competere ai massimi livelli?.? In Breve Infortunio avvenuto al 32° minuto durante la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Accertamenti medici effettuati presso la clinica Villa Stuart. Intervento chirurgico programmato nelle prossime ore per la ricostruzione del legamento. Rientro previsto in campo solo a stagione inoltrata dopo sei mesi di riabilitazione. Il peggior scenario si è concretizzato per Fabiano Parisi dopo l’infortunio subito al 32° minuto durante la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parisi, brutta notizia: crociato rotto e stop di sei mesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La CADUTA di SOFIA GOGGIA Sullo stesso argomento Juve Women, stop Beccari: crociato rotto e stagione finita? Cosa sapere Beccari subisce lesione al crociato sinistro durante la sfida tra Juventus Women e Roma. Leggi anche: Calcio Femminile Ternana Woman, brutta notizia. Lesione al crociato per il capitano Valeria Pirone Fiorentina, Parisi è stato operato: l'annuncio del clubDopo la partita di ieri tra Juventus e Fiorentina, hanno tenuto banco in casa viola le condizioni di Fabiano Parisi che in uno scontro durissimo con Kelly ha riportato la lesine del legamento crociato ... fantacalcio.it Fiorentina, brutte notizie per Parisi: rottura del crociato e lungo stopDopo i consueti esami diagnostici, a Fabiano Parisi è stata confermata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. derbyderbyderby.it