Parco inclusivo ostaggio di incivili e senza controllo | Bendotti annuncia un' interrogazione sull' area giochi di via Marconi

La consigliera comunale Dora Anna Bendotti ha annunciato un'interrogazione riguardo all’area giochi di via Marconi a Lanciano, dopo un articolo di denuncia pubblicato da ChietiToday che ha evidenziato il degrado del parco inclusivo 'Tilde Lametti'. Bendotti, che era assessore all’epoca dell’inaugurazione dell’area, ha sottolineato che il parco sembra essere ostaggio di comportamenti incivili e manca di controlli adeguati. La situazione è stata oggetto di attenzione pubblica e politica.

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Dopo l'articolo di denuncia di ChietiToday sull'ennesimo stato di degrado del parco inclusivo 'Tilde Lametti' a Lanciano, sulla vicenda interviene la consigliera comunale Dora Anna Bendotti (Lanciano In Comune), che inaugurò l'area giochi di via Marconi durante il suo mandato da assessore alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parco inclusivo abbandonato, Bendotti: “Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove”La consigliera comunale di opposizione torna ad accendere i riflettori sull'area giochi in viale Marconi nel degrado: “Esempio di indifferenza... Parco inclusivo ostaggio di incivili e senza controllo: Bendotti annuncia un'interrogazione sull'area giochi di via MarconiLa consigliera comunale di Lanciano in Comune interviene dopo l'articolo-denuncia sullo stato di degrado dell'area giochi: L'amministrazione comunale si dimostra incapace di garantire manutenzione, s ... chietitoday.it Lanciano, ennesima notte brava nel parco inclusivo di via Marconi, dove da tempo i bambini giocano fra rifiuti e pericoli [FOTO]L'area giochi dedicata a Tilde Lametti è l'unica adatta a ospitare anche i piccoli con disabilità, eppure, ormai da anni, risulta abbandona al degrado e all'assenza di manutenzione ... chietitoday.it