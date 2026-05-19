Parcheggi fatti male edicola danneggiata

A San Lazzaro, nella zona di via Galletta, si registrano problemi legati ai parcheggi e ai danni all’edicola. La piazzola, situata vicino alla fermata dell’autobus e a diversi condomini, presenta difficoltà nel trovare soluzioni efficaci per la gestione degli spazi. Recentemente sono stati segnalati problemi relativi a parcheggi mal realizzati e al danneggiamento dell’edicola presente nell’area. La questione riguarda quindi più aspetti legati alla sistemazione degli spazi pubblici e alla tutela delle attività commerciali locali.

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Non c’è pace per la piazzola di via Galletta a San Lazzaro: proprio lì dove ci sono l’edicola e la fermata del bus, oltre che alcuni condomini, pare che non si trovi la ‘quadra’ con la situazione parcheggi. Nel 2021, infatti, alcuni residenti avevano scritto al Carlino chiedendo che la piazzola, luogo di parcheggio selvaggio, venisse dotata di strisce idonee per il parcheggio dei residenti. Ora che le strisce ci sono, però, a parlare è l’edicolante Mario, lì da oltre vent’anni con la moglie, e ora anche con il figlio. "La situazione rasenta la follia, ma soprattutto perché sono venuti a disegnare gli stalli per i parcheggi senza neanche interpellare chi, come noi, lavora qui da anni e sa come e dove potevano andare bene i parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggi fatti male, edicola danneggiata" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, parcheggi e ACS, Giordano (PD) avverte: "Servono fatti, non slogan"Nicola Giordano, candidato consigliere nella lista del Partito Democratico a sostegno di Nello Pizza per le prossime elezioni comunali di Avellino,... Parcheggi a Lecco, Caterisano (FdI): "I 90 nuovi stalli? Un correttivo elettorale a danni già fatti"In riferimento ai 90 parcheggi per residenti annunciati dall'amministrazione, più che un segnale di attenzione verso i cittadini questa decisione...