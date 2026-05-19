In Paraguay, sono state trasferite 361 detenute nel nuovo carcere di Emboscada. L'operazione per svuotare le strutture carcerarie esistenti è stata coordinata da autorità militari, che hanno gestito il trasporto delle detenute. Non sono stati riportati dettagli specifici sulle modalità di gestione durante il trasferimento. La movimentazione ha coinvolto forze militari e personale di sicurezza, con l’obiettivo di completare l’operazione in modo rapido e sicuro. La decisione di spostare le detenute ha portato all’utilizzo di mezzi e percorsi concordati in anticipo.

? Punti chiave Come sono state gestite le 361 detenute durante il trasporto?. Chi ha coordinato l'operazione militare per svuotare le carceri?. Perché il governo ha scelto di utilizzare braccialetti elettronici?. Quali criteri hanno guidato la classificazione delle donne a Emboscada?.? In Breve Operazione Umbral 2.5 coinvolge 1.300 agenti tra polizia ed esercito per il trasferimento.. Trasporto effettuato con 20 autobus sotto la supervisione di 62 funzionari ministeriali.. Chiuso istituto Juana María de Lara a Ciudad del Este dopo lo svuotamento.. Piano prevede braccialetti elettronici e udienze virtuali per modernizzare il sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paraguay: 361 detenute trasferite nel nuovo carcere di Emboscada

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