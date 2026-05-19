Papa | nuova enciclica per difendere l’uomo dagli algoritmi

È stata annunciata un’enciclica papale dedicata alla tutela dell’uomo di fronte agli algoritmi, con l’obiettivo di affrontare le questioni etiche sollevate dall’intelligenza artificiale. La Commissione vaticana coinvolta nel progetto dovrebbe elaborare linee guida che potrebbero influenzare le politiche delle grandi aziende tecnologiche. Tra i temi trattati ci sono i limiti etici che l’IA non potrà mai superare e le possibili implicazioni per il settore digitale. La pubblicazione dell’enciclica si prevede nei prossimi mesi.

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