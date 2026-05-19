Paolo Zampolli, noto per aver avuto rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti, ha annunciato un accordo che prevede l'acquisto di venti aerei Boeing destinati ai pellegrini diretti a La Mecca. La notizia arriva nel contesto di una maxi-operazione che ha coinvolto diverse parti e che ha attirato l'attenzione internazionale. Zampolli si distingue ancora una volta nel settore, portando avanti un progetto di notevole portata nel settore dei trasporti aerei.

Il nome di Paolo Zampolli torna al centro della cronaca e dell’attenzione globale dopo una maxi-operazione di successo. Da Milano a New York, fino ai tavoli della diplomazia economica internazionale. Il nome di Paolo Zampolli torna al centro della cronaca e dell’attenzione globale dopo una maxi-operazione collegata alla vendita di venti Boeing al governo dell’Uzbekistan, per un valore complessivo superiore ai 20 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, e da altre testate internazionali, Paolo Zampolli avrebbe avuto un ruolo centrale nel favorire il dialogo istituzionale e strategico che ha portato a un importante accordo commerciale per la fornitura di aeromobili Boeing alla East West Airlines, una nuova compagnia aerea israeliana guidata da Saed Adnan, ceo del gruppo Unb Corporation. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Amanda Ungaro, Paolo Zampolli, Epstein, And The Trumps-- A Scandal That Could Tie It All Together

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