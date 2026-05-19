Pannella 10 anni dopo | politica e associazionismo a Roma per il leader

Dieci anni dopo la scomparsa di un noto politico, si sono svolti a Roma incontri pubblici e commemorativi. Alcuni leader politici si sono riuniti presso la Camera dei Deputati, mentre è stata inaugurata una nuova sede di un'associazione contro la pena di morte. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di diverse formazioni politiche e civili, che hanno partecipato alle iniziative organizzate nel centro della capitale. La giornata ha visto anche interventi e discussioni su temi legati alla tutela dei diritti umani.

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