Panificio con un lavoratore in nero e cantieri poco sicuri scattano multe e sospensioni

Le autorità hanno condotto recenti ispezioni nella provincia del Messinese, concentrandosi su alcuni cantieri edili e panifici. Durante i controlli sono stati riscontrati un lavoratore impiegato in nero in un panificio e alcune irregolarità relative alla sicurezza nei cantieri. Di conseguenza, sono state comminate multe e sono state disposte sospensioni delle attività interessate. Le verifiche sono parte di un'azione più ampia di monitoraggio delle condizioni di lavoro e delle norme di sicurezza sul territorio.

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