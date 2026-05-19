Panificio con un lavoratore in nero e cantieri poco sicuri scattano multe e sospensioni
Le autorità hanno condotto recenti ispezioni nella provincia del Messinese, concentrandosi su alcuni cantieri edili e panifici. Durante i controlli sono stati riscontrati un lavoratore impiegato in nero in un panificio e alcune irregolarità relative alla sicurezza nei cantieri. Di conseguenza, sono state comminate multe e sono state disposte sospensioni delle attività interessate. Le verifiche sono parte di un'azione più ampia di monitoraggio delle condizioni di lavoro e delle norme di sicurezza sul territorio.
Nuova tornata di controlli dell’Ispettorato del lavoro nel Messinese, con verifiche nei cantieri edili e nei panifici della provincia. In quattro cantieri ispezionati sono state riscontrate diverse violazioni in materia di sicurezza, tra ponteggi difformi dai progetti, parapetti non adeguati ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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