Pandemie il monito degli esperti | Il mondo non è al sicuro sull’orlo di danni ancora maggiori

Gli esperti avvertono che il rischio di nuove pandemie sta crescendo e che il pianeta non è ancora al riparo da gravi crisi sanitarie. Secondo recenti analisi, il pericolo di eventi pandemici supera gli investimenti fatti per prevenirli e gestirli. Le recenti dichiarazioni mettono in evidenza come le minacce di malattie infettive possano intensificarsi, avvicinandosi a livelli che potrebbero causare danni ancora più estesi rispetto a quelli già vissuti.

(Adnkronos) – Il mondo è "sull'orlo di danni pandemici ancora maggiori". Il rischio di pandemia "sta superando gli investimenti". È il monito lanciato in un nuovo rapporto presentato oggi a margine della 79esima Assemblea mondiale della sanità e firmato dal gruppo di esperti che fa parte del Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), promosso da Organizzazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Questa app ruba i soldi senza che te ne accorgi!

Sullo stesso argomento

“Mondo sull’orlo di pandemie devastanti”. L’allarme che fa paura, cosa dicono gli espertiIl mondo rischia di trovarsi di fronte a una nuova emergenza sanitaria globale senza essere davvero pronto ad affrontarla.

Leggi anche: Come l'Asia si trasforma: al Feff i maggiori esperti sul più grande continente del mondo

Il monito dell'Oms: mondo in bilico e più vulnerabile alle pandemieIl mondo porta ancora le cicatrici del Covid-19, ma non ne ha appreso la lezione. Così, a 6 anni dalla pandemia si ritrova ancora una volta impreparato di ... gds.it

Pandemie. Il mondo è più pronto ma resta vulnerabile: il monito dell’Oms a sei anni dal Covid-19L’Oms riconosce progressi significativi nella preparazione globale, dall’Accordo Pandemico ai nuovi strumenti di sorveglianza. Ma avverte: i risultati sono fragili, i finanziamenti calano e senza ... quotidianosanita.it