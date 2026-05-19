Adriano Panatta, ex tennista italiano nato nel 1948, si è ritirato dal tennis professionistico nel 1983. Successivamente, tra il 1984 e il 1997, ha ricoperto il ruolo di capitano non giocatore della nazionale di Coppa Davis. Recentemente, è diventato protagonista di una vicenda legata alla premiazione di un giovane tennista, con dettagli ancora da chiarire, e si sono riaccese tensioni nei rapporti con un dirigente sportivo. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del tennis nazionale.

Adriano Panatta, 76 anni a luglio, si è ritirato dai campi di tennis nel 1983. Dal 1984 al 1997 è stato capitano non giocatore di Coppa Davis. E poi ha fatto il direttore degli Internazionali di tennis di Roma dal 1999 al 2003. Ma nel 2002 è iniziato lo scontro con la Federtennis, già presieduta da Angelo Binaghi (siede su quella poltrona dal 2001), che peraltro Panatta aveva appoggiato, assieme ad altri, nella scalata per abbattere Paolo Galgani, presidente dal 1976 al 1998. Cos’era successo? Una vecchia storia di compensi in nero versati dagli sponsor. La Federtennis aveva risolto il contratto di consulenza con Panatta, imputando all’ex campione «comportamenti lesivi dell’immagine e delle finanze della Federazione», relativi a ipotesi di compensi in nero versati da alcuni sponsor. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Panatta, il giallo della premiazione a Sinner e i rapporti gelidi con Binaghi

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