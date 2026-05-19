Panathlon Club Una serata rossonera con Pirozzi

A Lucca, il Panathlon Club ha organizzato una serata dedicata alla cucina e alla passione per i colori rossoneri. L’evento ha visto la partecipazione di un ospite noto, Pirozzi, e si è svolto in un’atmosfera conviviale. Durante la serata sono stati serviti piatti tipici, mentre si è discusso di temi legati alla squadra e ai suoi tifosi. L’appuntamento ha riunito appassionati e sostenitori in un’occasione informale, con un focus sulla cultura calcistica e sulla tradizione gastronomica locale.

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