Panathlon Club Una serata rossonera con Pirozzi
A Lucca, il Panathlon Club ha organizzato una serata dedicata alla cucina e alla passione per i colori rossoneri. L’evento ha visto la partecipazione di un ospite noto, Pirozzi, e si è svolto in un’atmosfera conviviale. Durante la serata sono stati serviti piatti tipici, mentre si è discusso di temi legati alla squadra e ai suoi tifosi. L’appuntamento ha riunito appassionati e sostenitori in un’occasione informale, con un focus sulla cultura calcistica e sulla tradizione gastronomica locale.
LUCCA Una serata all’insegna della grande cucina, ma soprattutto dell’amore viscerale per i colori rossoneri. È quella che si è svolta nei giorni scorsi al ristorante “Mecenate” grazie all’iniziativa del titolare Stefano De Ranieri, super tifoso della Lucchese e squisito padrone di casa. De Ranieri ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo il mister della promozione in Serie D, Sergio Pirozzi, il suo fidato “secondo”, Stefano Fracassi e una delegazione del Panathlon Club Lucca, guidata dal presidente Lucio Nobile, insieme ad altri storici e appassionati sostenitori della Pantera. E Nobile, a nome di tutto il club service da sempre... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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