Pamela Genini sei ore di ricerca nei terreni della famiglia di Dolci | ‘Questa è l’Italia’ l’ipotesi degli inquirenti
La Procura ha condotto una perquisizione di sei ore nei terreni di famiglia di Dolci, utilizzando anche cani molecolari. Durante le operazioni sono stati eseguiti nuovi accertamenti nel territorio del Bergamasco. La ricerca si inserisce nelle indagini in corso, che si concentrano su eventuali elementi collegati alla vicenda. Le attività investigative continuano senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli pubblicamente. La procura non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sui risultati delle verifiche.
Perquisizione con cani molecolari e nuovi accertamenti della Procura. Proseguono nel Bergamasco le operazioni investigative legate al caso di Pamela Genini, la donna uccisa nell’ottobre scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin e al centro, nei mesi successivi, di un secondo inquietante filone d’indagine nato dopo la profanazione della tomba nel cimitero di Strozza. Nella giornata di oggi gli investigatori hanno effettuato nuove ricerche nei terreni riconducibili alla famiglia di Francesco Dolci, attualmente indagato per vilipendio di cadavere dalla Procura di Bergamo. L’obiettivo degli accertamenti è il ritrovamento della testa di Pamela Genini, sottratta dopo la violazione della sepoltura e mai ritrovata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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