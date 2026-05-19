Pamela Genini sei ore di ricerca nei terreni della famiglia di Dolci | ‘Questa è l’Italia’ l’ipotesi degli inquirenti

La Procura ha condotto una perquisizione di sei ore nei terreni di famiglia di Dolci, utilizzando anche cani molecolari. Durante le operazioni sono stati eseguiti nuovi accertamenti nel territorio del Bergamasco. La ricerca si inserisce nelle indagini in corso, che si concentrano su eventuali elementi collegati alla vicenda. Le attività investigative continuano senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli pubblicamente. La procura non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sui risultati delle verifiche.

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