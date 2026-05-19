Francesco Dolci ha rivolto alcune dichiarazioni pubbliche riguardo ai genitori di Pamela Genini, coinvolgendo un presunto conflitto tra di loro. In una frase, Dolci ha affermato che, se Pamela fosse ancora viva, si sentirebbe in dovere di scusarsi con i genitori. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di polemica e sono state riprese dai media locali. Non ci sono state ulteriori precisazioni o dettagli sui motivi di queste affermazioni.

Non si interrompe il botta e risposta, specialmente in assenza, tra i genitori di Pamela Genini e Francesco Dolci, l’ex fidanzato ora indagato per vilipendio di cadavere. Una Smirnova e Pier Giuseppe Rota, nelle ultime dichiarazioni rilasciate in televisione, hanno indicato l’impresario 41enne come “persona pericolosa“. Dolci ha replicato: “Se Pamela fosse viva mi difenderebbe“. Francesco Dolci provoca i genitori di Pamela Genini Le accuse della madre della 29enne Dolci "è una persona pericolosa", secondo Una Smirnova Francesco Dolci provoca i genitori di Pamela Genini Martedì 19 maggio l’inviata di Dentro la notizia, Ilaria Dalle Palle, ha nuovamente raggiunto Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme (Bergamo). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, la provocazione di Francesco Dolci contro i genitori: "Se fosse viva mi difenderebbe"

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