Le forze dell'ordine stanno cercando di ritrovare la testa di una donna di 29 anni scomparsa in Bergamasca. I cani molecolari sono stati impiegati nei campi vicino alle proprietà di una persona sospettata, nel tentativo di trovare eventuali tracce. La ricerca si concentra in un'area precisa, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per il prosieguo delle indagini. La vicenda resta al centro dell'attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare sul campo.

La svolta nelle indagini lasciava presagire la chiusura del cerchio. Eppure, per quanto il quadro si stringa su Francesco Dolci, si è conclusa con un nulla di fatto la prima giornata di ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne per il cui omicidio, il 14 ottobre scorso, è accusato l’ex fidanzato Gianluca Soncin. E la cui tomba è stata profanata nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca. Pamela Genini, nelle aree rurali intorno alle proprietà di Dolci si cerca la testa della 29enne. Un mistero macabro e doloroso continua a stritolarsi nel silenzio e nell’orrore. I fari degli inquirenti continuano a essere puntati su Francesco Dolci, ex amico della vittima, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di vilipendio di cadavere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pamela Genini, al setaccio i campi della Bergamasca vicino le proprietà di Dolci: si cerca la testa della 29enne coi cani molecolari

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