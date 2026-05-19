Pamela dopo 6 ore di ricerche niente svolta | proseguiranno nei prossimi giorni

Dopo sei ore di ricerche senza risultati, le indagini continuano nei prossimi giorni. A Sant’Omobono Terme, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nelle proprietà di un uomo coinvolto nel caso di Pamela Genini. La ricerca della testa della vittima, che si sospetta sia stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre, non ha portato a nessun ritrovamento durante questa prima operazione. Le indagini proseguono con ulteriori controlli e approfondimenti.

Sant’Omobono Terme. Avrebbe dato esito negativo la prima perquisizione effettuata nelle proprietà di Francesco Dolci, dove i carabinieri erano impegnati nella ricerca della testa di Pamela Genini, la cui salma sarebbe stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre scorsi. Nella mattinata di martedì 19 maggio, con il supporto dei cani molecolari Claus e Hula dell’unità speciale di Firenze, i militari hanno perlustrato terreni e aree rurali riconducibili a Dolci. Alle operazioni, durate circa sei ore — dalle 9.30 alle 15.30 — avrebbero partecipato una quindicina di carabinieri. Dolci, 41 anni, impresario di Sant’Omobono Terme e unico indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di tomba, è apparso nervoso al termine delle operazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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