Pallavolo doppietta mondiale per le Polizie | trionfo in Polonia
Due squadre di forze dell’ordine hanno ottenuto una vittoria ai campionati mondiali di pallavolo tenuti in Polonia. La squadra delle Polizie ha conquistato il titolo mondiale, mentre la sezione delle Forze dell’Ordine ha ottenuto un secondo posto. Tra i protagonisti, una maresciallo di Cagliari è stata riconosciuta come miglior atleta assoluta. La partecipazione delle forze dell’ordine in questa competizione si è svolta attraverso una squadra composta da rappresentanti di diversi corpi, come Carabinieri e Polizia.
? Punti chiave Chi è la maresciallo di Cagliari nominata miglior atleta assoluta?. Come fanno Carabinieri e Polizia a giocare insieme in una squadra?. Perché questo progetto sportivo è nato nel 2022 da un'idea milanese?. Quali sono i segreti tecnici dietro il dominio della nazionale italiana?.? In Breve Maresciallo Lanzalaco di Cagliari nominata MVP assoluta del torneo femminile.. Progetto nazionale avviato nel 2022 da un appartenente alla Polizia Locale di Milano.. Squadra composta da Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Penitenziaria e Polizia Locale.. Staff tecnico organizza quattro raduni specialistici annuali per la preparazione atletica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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