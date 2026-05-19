Pallavolo doppietta mondiale per le Polizie | trionfo in Polonia

Due squadre di forze dell’ordine hanno ottenuto una vittoria ai campionati mondiali di pallavolo tenuti in Polonia. La squadra delle Polizie ha conquistato il titolo mondiale, mentre la sezione delle Forze dell’Ordine ha ottenuto un secondo posto. Tra i protagonisti, una maresciallo di Cagliari è stata riconosciuta come miglior atleta assoluta. La partecipazione delle forze dell’ordine in questa competizione si è svolta attraverso una squadra composta da rappresentanti di diversi corpi, come Carabinieri e Polizia.

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