L’Italia di pallamano ha ottenuto una vittoria contro la Svizzera, risultato che garantisce ai nostri la sicurezza di non affrontare molte delle teste di serie ai prossimi Mondiali del 2027. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra, che ora si concentra sull’attesa di conoscere le future rivali nel torneo internazionale. La squadra italiana si prepara a seguire le prossime fasi della qualificazione, confidando di poter affrontare avversari meno ostici in vista della competizione mondiale.

Battere la Svizzera ha avuto una doppia importantissima valenza per l’Italia della pallamano, che ora guarda ai Mondiali 2027 con forza e grande spirito. La qualificazione iridata infatti, seconda consecutiva dopo quella del 2025, avendo eliminato una squadra dal posizionamento elevato pone Parisini e compagni in una situazione di vantaggio. Al netto del sorteggio per la kermesse planetaria, che avverrà il prossimo 10 giugno a Monaco di Baviera, gli azzurri sono già certi di evitare diverse teste di serie, sistemate nel tabellone in base anche a motivi logistico-organizzativi del torneo. L’Italia giocherà la prima fase a Stoccarda, questo è certo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Italia già sicura di evitare tante teste di serie ai Mondiali 2027. Azzurri che attendono di conoscere le rivali

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