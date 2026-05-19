Sport, solidarietà e inclusione nella ventesima edizione di Palla in Rete. Un evento che in questi anni ha avuto grande successo, strettamente correlato alla realtà di Bellaria solidarietà, realtà che utilizza lo sport come strumento di inclusione e riabilitazione. Un progetto che mira a promuovere la pratica sportiva e motoria attivando relazioni sul territorio per sviluppare una cultura dello sport attiva, partecipata e solidale. Sono varie le discipline sportive svolte, dal calcetto alla scherma, dal rugby al tiro con l’arco, che coinvolgono decine di ragazzi. Palla in Rete, per tre giorni, dal 21 al 23 maggio prossimi, presenterà momenti di confronto, sport e anche festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Palla in Rete" compie 20 anni. Quando lo sport crea inclusione

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