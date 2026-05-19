L’anno scorso, durante l’ora di educazione fisica, la nostra maestra ci ha insegnato un nuovo gioco di nome ‘Palla globale’. A noi è piaciuto subito tanto che, ogni volta che ci è possibile, continuiamo ancora oggi a giocarci senza stancarci. Inizialmente si giocava singolarmente, tutti contro tutti; noi però lo abbiamo modificato giocando a squadre, coppie o terzetti. Il gioco di squadra è più divertente, coinvolge tutti i bambini e nessuno viene lasciato da parte, anzi, più si è, meglio è! Ci insegna a giocare insieme, ci fa collaborare, ragionare sulle varie strategie da adottare e ci allena ad aver pazienza e ad accettare la sconfitta e non solo gioire per una vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palla globale, non solo un gioco: è un’occasione per coltivare amicizie

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