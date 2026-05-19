Palio Studentesco | ultima settimana per un' altra edizione da record

Da udinetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la conclusione dell’edizione 2024 del Palio Studentesco, che ha visto un mese ricco di spettacoli teatrali e partecipazione numerosa nelle sale. Questa manifestazione, riconosciuta come la più antica rassegna di teatro giovanile in Italia, ha coinvolto numerosi studenti e pubblico locale. Durante le settimane si sono susseguite rappresentazioni di diverse compagnie studentesche, tutte ospitate nelle location dedicate. La manifestazione si prepara ora ad accogliere l’ultima settimana di eventi, concludendo un’edizione che ha registrato un’affluenza significativa.

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Un mese di teatro, emozioni e sale piene. Ma soprattutto una conferma: il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, oltre a rappresentare la rassegna di teatro giovanile più longeva d’Italia, continua a essere un appuntamento capace di parlare ai giovani.La 55ª edizione, storica manifestazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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