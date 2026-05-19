Palesella in festa

Il fine settimana del 6 e 7 giugno 2026 si svolgerà a Palesella un evento di due giorni dedicato alla musica, al cibo e alla socializzazione. La manifestazione prevede, tra le altre attività, una serata danzante e animazione sabato sera alle 21. Durante l’intera giornata, saranno presenti spettacoli e intrattenimenti per i visitatori. L’evento si inserisce nel calendario di sagre, feste ed eventi enogastronomici che si tengono nella zona di Verona e provincia nel corso dell’anno.

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