Palesella in festa
Il fine settimana del 6 e 7 giugno 2026 si svolgerà a Palesella un evento di due giorni dedicato alla musica, al cibo e alla socializzazione. La manifestazione prevede, tra le altre attività, una serata danzante e animazione sabato sera alle 21. Durante l’intera giornata, saranno presenti spettacoli e intrattenimenti per i visitatori. L’evento si inserisce nel calendario di sagre, feste ed eventi enogastronomici che si tengono nella zona di Verona e provincia nel corso dell’anno.
2026. Il 6 e 7 giugno vi aspettiamo per un weekend di musica dal vivo, buon cibo e voglia di stare insieme!SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?Musica e spettacoliSABATO 6 GIUGNO – ore 21:Serata danzante e animazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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