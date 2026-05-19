Palermo vs Catanzaro ritorno semifinale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ritorno della semifinale di Serie B 20252026, si affrontano Palermo e Catanzaro. La squadra di casa deve vincere con almeno tre reti di scarto dopo la sconfitta subita all’andata. La partita si svolge in uno stadio di Palermo, con la squadra ospite che si presenta forte del risultato favorevole ottenuto nel match precedente. La sfida è valida per determinare quale delle due squadre accederà alla finale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta, con orario e canali da confermare.

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Gara valida per il ritorno della semifinale di Serie B 20252026. Dopo la pesantissima sconfitta patita all’andata, i rosanero hanno bisogno di vincere con tre reti di scarto contro i calabresi che già pregustano la finale. Palermo vs Catanzaro si giocherà mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Barbera PALERMO VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono chiamati ad una vera e propria gara perfetta per accedere alla finale dei playoff. Servono tre o più reti di scarto, in virtù del miglior piazzamento registrato nella regular season. Non sarà per niente semplice, ma la squadra di INzaghi vuole provarci sfruttando anche la spinta del pubblico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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