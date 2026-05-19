Palermo vs Catanzaro ritorno semifinale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel ritorno della semifinale di Serie B 20252026, si affrontano Palermo e Catanzaro. La squadra di casa deve vincere con almeno tre reti di scarto dopo la sconfitta subita all’andata. La partita si svolge in uno stadio di Palermo, con la squadra ospite che si presenta forte del risultato favorevole ottenuto nel match precedente. La sfida è valida per determinare quale delle due squadre accederà alla finale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta, con orario e canali da confermare.

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