Palermo-Catanzaro le probabili formazioni | Inzaghi tentato da un cambio modulo Bani potrebbe giocare dal 1’
Domani sera il Palermo di Pippo Inzaghi affronterà il ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro. In vista della partita, il tecnico potrebbe optare per un cambio di modulo e Bani potrebbe scendere in campo dall’inizio. La squadra siciliana si prepara a una sfida difficile, cercando di ribaltare il risultato dell’andata. La formazione del Palermo rimane ancora da definire, con alcune scelte che potrebbero influenzare l’andamento della partita.
Una missione (quasi) impossibile ma che andrà comunque tentata: il Palermo di Pippo Inzaghi domani sera cercherà l’impresa nel ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro. Al Barbera i rosanero, per sperare nella qualificazione alla finale, dovranno necessariamente battere i calabresi. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: ampio turnover per Inzaghi, Johnsen dal 1’Ultimo turno casalingo della stagione regolare per il Palermo di Pippo Inzaghi: domani al Barbera, di fronte a più di 27.
Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia 9 rispetto alla gara col CatanzaroDomani sera si chiude il campionato del Palermo: i rosanero in scena al Penzo di Venezia nell’ultimo atto della regular season.
Palermo-Catanzaro: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni della semifinale playoff di Serie B facebook
Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: ballottaggio Bani-Magnani, Palumbo potrebbe partire dall’inizio ift.tt/Z2STua9 x.com
Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: ballottaggio Bani-Magnani, Palumbo potrebbe partire dall’inizioLe parole di Inzaghi alla vigilia: Giorni tristi e difficili, siamo molto vicini alla famiglia di Alessia. Dopo la rifinitura deciderò chi schierare, manderò in campo solo giocatori al 100%. Andiamo ... palermotoday.it
Catanzaro-Palermo, stasera al Ceravolo la semifinale che vale il sogno Serie A – PROBABILI FORMAZIONIAlle 20 i giallorossi ospitano la squadra di Inzaghi in una sfida ad alta intensità. Iemmello potrebbe tornare dal primo minuto ... corrieredellacalabria.it