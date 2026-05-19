Palermo Alaa Faraj lascia l' Ucciardone dopo 11 anni | l' abbraccio con la futura sposa

Da feedpress.me 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, Alaa Faraj ha lasciato l'Ucciardone dopo undici anni di detenzione. Durante la sua uscita, è stato visto mentre abbracciava la futura sposa. Faraj, originario della Libia e studente di ingegneria, era stato condannato a trenta anni di carcere. La sua storia ha attirato l’attenzione locale, e la scena dell’uscita è stata documentata da diverse persone presenti. Nessuna altra informazione relativa alla condanna o ai dettagli dell’arresto è stata resa pubblica in questa occasione.

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Alaa Faraj, lo studente di ingegneria libico ed ex promessa del calcio, condannato a 30 anni con l’accusa di essere stato scafista di una imbarcazione in cui, nel 2015, morirono asfissiati 45 migranti, è tornato in libertà e ha lasciato oggi pomeriggio il carcere dell’Ucciardone di Palermo, dopo che la corte d’appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a suo carico. Ad attenderlo c'era anche l’attivista dei diritti e docente della facoltà di Giurisprudenza, Alessandra Sciurba, con cui ha scritto, per la casa editrice palermitana Sellerio, il libro "Perché ero ragazzo", dedicato alla sua vicenda. I due si sposeranno a giugno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Alaa Faraj lascia il carcere dopo la grazia

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