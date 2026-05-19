Padova viaggio nel tempo | visita ai tesori sotto Piazza Antenore

A Padova, una visita ai tesori sotto Piazza Antenore rivela resti di epoche passate. Sotto il pavimento si trovano i resti di un ponte romano e di un palazzo antico. L'accesso ai reperti avviene tramite zone accessibili al pubblico, che consentono di osservare da vicino le strutture conservate. Le aree sono segnalate e protette, permettendo ai visitatori di esplorare i resti archeologici senza danneggiarli. La scoperta di questi elementi rappresenta un collegamento diretto con la storia della città.

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? Punti chiave Cosa si nasconde esattamente sotto il pavimento di Piazza Antenore?. Come si accede ai resti del ponte romano e del Palazzo?. Chi guiderà il gruppo alla scoperta dei segreti sotterranei?. Dove si possono trovare altri eventi gratuiti in città questo mese?.? In Breve Prenotazione obbligatoria via email [email protected] per il tour del 23 maggio.. Eventi a Campo Marzio fino all'8 maggio e alle Feriole fino al 24 maggio.. Attività in tensostruttura dal 12 al 21 giugno e in Piazza Vittorio Emanuele II.. Percorso archeologico include ponte romano San Lorenzo e resti Palazzo della Ragione.. Le archeologhe di ARC.A.DIA guideranno un gruppo di visitatori sabato 23 maggio alle ore 16 verso i segreti sepolti sotto piazza Antenore a Padova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, viaggio nel tempo: visita ai tesori sotto Piazza Antenore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Too Old To Go Viral | COMEDY | Full Movie in English Sullo stesso argomento Viaggio nel tempo tra i tesori storici della PugliaLa Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l’impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente... Viaggio nel tempo a Piove: visita agli ultimi casoni storici? Domande chiave Come sono stati costruiti questi rifugi con materiali poveri? Chi erano i braccianti che abitavano queste strutture tra i canali?...