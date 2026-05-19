Padova viaggio nel tempo | visita ai tesori sotto Piazza Antenore
A Padova, una visita ai tesori sotto Piazza Antenore rivela resti di epoche passate. Sotto il pavimento si trovano i resti di un ponte romano e di un palazzo antico. L'accesso ai reperti avviene tramite zone accessibili al pubblico, che consentono di osservare da vicino le strutture conservate. Le aree sono segnalate e protette, permettendo ai visitatori di esplorare i resti archeologici senza danneggiarli. La scoperta di questi elementi rappresenta un collegamento diretto con la storia della città.
? Punti chiave Cosa si nasconde esattamente sotto il pavimento di Piazza Antenore?. Come si accede ai resti del ponte romano e del Palazzo?. Chi guiderà il gruppo alla scoperta dei segreti sotterranei?. Dove si possono trovare altri eventi gratuiti in città questo mese?.? In Breve Prenotazione obbligatoria via email [email protected] per il tour del 23 maggio.. Eventi a Campo Marzio fino all'8 maggio e alle Feriole fino al 24 maggio.. Attività in tensostruttura dal 12 al 21 giugno e in Piazza Vittorio Emanuele II.. Percorso archeologico include ponte romano San Lorenzo e resti Palazzo della Ragione.. Le archeologhe di ARC.A.DIA guideranno un gruppo di visitatori sabato 23 maggio alle ore 16 verso i segreti sepolti sotto piazza Antenore a Padova. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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