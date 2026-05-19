Negli ultimi anni, a Campi, si sono moltiplicate le attività dedicate al tempo libero e al divertimento, con aperture di nuovi spazi e strutture sportive e commerciali. Tra queste, spiccano impianti di padel, cinema e centri wellness. La presenza di queste attività ha contribuito a trasformare l’area in un punto di riferimento per il relax e lo svago per molti residenti e visitatori. La rapida diffusione di queste iniziative ha portato a un aumento delle opportunità di intrattenimento nella zona.

Probabilmente sarà un azzardo definirla la ‘Disneyland della Piana’. Ma è altrettanto indubbio che in questi anni a Campi le attività, commerciali e sportive legate al tempo libero e al divertimento sono nate una dopo l’altra, un po’ dovunque. Con Capalle, in verità, la zona più gettonata. Se da un lato viene lanciato l’allarme per un’eccessiva cementificazione, anche in riferimento al rischio idraulico che tutto ciò avrebbe fatto aumentare, dall’altro lato è innegabile che i progressi fatti rispetto a ventiventicinque anni fa sono sotto gli occhi di tutti. A partire dallo sport: attualmente sono ben quindici i campi da padel attivi sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Padel, cinema, wellness. Così Campi è diventata la Disneyland di Firenze

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