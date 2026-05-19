Pace e serenità

Un melograno secolare si trova nel giardino di Racale, attirando l’attenzione per la sua età e dimensione. La pianta, considerata un vero e proprio elemento decorativo, si presenta in un contesto di tranquillità e cura. La sua presenza nel giardino è visibile a chi attraversa la zona, offrendo uno scorcio di natura che dura da molti anni. La sua bellezza si integra con l’ambiente circostante, creando un’immagine di pace e serenità.

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