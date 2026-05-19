Pace e serenità
Un melograno secolare si trova nel giardino di Racale, attirando l’attenzione per la sua età e dimensione. La pianta, considerata un vero e proprio elemento decorativo, si presenta in un contesto di tranquillità e cura. La sua presenza nel giardino è visibile a chi attraversa la zona, offrendo uno scorcio di natura che dura da molti anni. La sua bellezza si integra con l’ambiente circostante, creando un’immagine di pace e serenità.
RACALE - “Questo meraviglioso melograno secolare è tutto da ammirare,nel bellissimo giardino a Racale”. A scriverci, la nostra lettrice Gabriella Caroppo.Lo scatto in un giardino. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Pace e serenità
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo
Milan: verso il futuro con serenitàLa mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026 ha scatenato un terremoto nel calcio azzurro, con Gennaro Gattuso sempre più in bilico sulla...
La serenità è meravigliosa:più degli abiti costosi,più della casa lussuosa..perché ciò ke si sente in pace niente lo può comprare..Giornata stanchevole ma va bene così.. Dolce e spensierata serata, prezioso amico Maurilio e Tutte splendide amiche.Grazie x.com
Una buona serata a tutti Con questa canzone di pace e serenità almeno speriamolo Dalla Chiesa dei Miracoli. facebook
4 nomi che significano serenità: idee dolcissime per bimbe e bimbiQuattro nomi per bambine e bambini che significano serenità, pace e calma. Scopri origini, curiosità e onomastici per scegliere con il cuore. nostrofiglio.it
Frasi sulla serenità del cuore: le più significative e d’ispirazioneLe frasi sulla serenità del cuore sono perfette da leggere (ma anche da dedicare) nel momento in cui hai bisogno di ritrovare un po’ di pace, quell’equilibrio tra corpo e mente che talvolta viene a ... dilei.it