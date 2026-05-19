Nella notte tra il 27 e il 28, i Carabinieri hanno intercettato un'auto in un’area di Pabillonis. Il veicolo era condotto da un uomo di 28 anni, che era soggetto a un divieto di avvicinamento. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava in compagnia della sua ex compagna. Le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e, successivamente, hanno arrestato l’uomo. La vicenda riguarda un episodio di violazione delle misure cautelari e si inserisce in un contesto di controlli notturni sul territorio.

? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a intercettare l'auto durante la notte?. Cosa stava facendo il giovane insieme alla sua ex compagna?. Perché il soggetto era già sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine?. Quali saranno le decisioni del giudice durante l'udienza di convalida?.? In Breve Soggetto disoccupato con precedenti per maltrattamenti fermato dai Carabinieri di Cagliari.. Intervento notturno durante controllo territoriale ordinario in zona Pabillonis.. Arresto immediato con applicazione misure cautelari di arresti domiciliari.. Prossima udienza di convalida presso l'Autorità Giudiziaria competente.. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un uomo di 28 anni a Pabillonis durante la notte, dopo averlo sorpreso in auto insieme alla sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pabillonis, arrestato il 28enne che violava il divieto di avvicinamento

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