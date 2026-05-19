Da questa sera, per la prima volta in chiaro in Italia, la serie televisiva Outlander viene trasmessa su Cielo. La produzione, che ha concluso otto stagioni, viene riproposta subito dopo il finale della stagione conclusiva. La trasmissione permette al pubblico di seguire nuovamente le avventure di personaggi storici e fantastici, con un passo che riparte dal punto di conclusione della serie originale. La programmazione segna un nuovo inizio per gli spettatori italiani interessati alla saga.

Subito dopo il gran finale che ha chiuso 8 stagioni, Outlander riavvolge il nastro da stasera su Cielo e torna dove l'avventura nel tempo di Claire Randall era iniziata Dopo il successo internazionale e otto stagioni che hanno accompagnato milioni di spettatori in tutto il mondo, Outlander arriva per la prima volta in chiaro in Italia. La serie tratta dai romanzi bestseller di Diana Gabaldon debutta da stasera su Cielo in prima serata. Considerata ormai una serie di culto, Outlander mescola romance, avventura, dramma storico e fantasy in un racconto che attraversa epoche diverse e che, stagione dopo stagione, ha costruito una fanbase globale. Il debutto in chiaro arriva inoltre a pochi giorni dal gran finale di serie (andato in onda il 16 maggio su Sky) dopo 8 stagioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander da stasera per la prima volta in chiaro in Italia: la serie cult debutta su Cielo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Outlander Season 8 Is Here! Trailer Breakdown & Final Chapter Clues

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Outlander” arriva in chiaro su Cielo: amore, avventura e viaggi nel tempo tra le Highlands scozzesi

Leggi anche: Montecarlo, su Tv8 le fasi clou del torneo: per la prima volta la finale in diretta in chiaro

Outlander da stasera per la prima volta in chiaro in Italia: la serie cult debutta su CieloSubito dopo il gran finale che ha chiuso 8 stagioni, Outlander riavvolge il nastro da stasera su Cielo e torna dove l'avventura nel tempo di Claire Randall era iniziata ... movieplayer.it

Stasera in TV — martedì 19 maggio 2026In prima serata film, inchieste, approfondimenti e intrattenimento su principali canali: orari, generi e titoli per scegliere cosa vedere stasera in tv. quotidiano.net

Outlander su Netflix reddit