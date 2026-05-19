Dopo otto stagioni, il finale di Outlander ha svelato l’identità del fantasma scozzese, un personaggio che ha dato fastidio ai fan per tutto il tempo. Lo showrunner ha confermato ufficialmente la soluzione dell’enigma, portando a termine una delle trame più attese della serie. La scoperta si inserisce in un contesto narrativo più ampio, che ha coinvolto numerosi personaggi e colpi di scena lungo le stagioni. La rivelazione chiude una delle storie che ha accompagnato lo sviluppo della serie nel corso degli anni.

Il finale di Outlander ha portato con se la risoluzione di uno dei principali misteri dello show, come ha confermato lo showrunner Matthew B. Roberts. Dopo una cavalcata durata otto gloriose stagioni, Outlander si è concluso con un finale enigmatico ed emozionante è andato in onda in Italia su Sky Serie, e in streaming su NOW, sabato 16 maggio. Ora che i giochi si sono chiusi, ci ha pensato lo showrunner Matthew B. Roberts a confermare la teoria dei fan riguardo al principale mistero dello show: chi si cela dietro il fantasma scozzese apparso nel primo episodio della prima stagione? Attenzione! Se non volete conoscere sul finale di Outlander non proseguite nella lettura di questa news L'enigma del fantasma scozzese è stato risolto In un'intervista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander, chi è il misterioso fantasma scozzese? Enigma risolto dopo 8 stagioni

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