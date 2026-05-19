Outlander arriva in chiaro su Cielo | amore avventura e viaggi nel tempo tra le Highlands scozzesi

Da questa sera, alle 21.15, la serie drammatica arriva in prima visione su un canale digitale terrestre. Tratta dalla saga di un’autrice famosa, la serie combina elementi di romanticismo, azione e ambientazioni storiche nelle Highlands scozzesi. Il racconto si svolge attraverso viaggi nel tempo e storie d’amore ambientate in epoche diverse. La produzione ha già riscosso successo all’estero e ora viene trasmessa in chiaro per un pubblico più ampio.

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In onda alle 21.15. Arriva in prima serata in chiaro Outlander, l’epica serie drama tratta dalla saga bestseller di Diana Gabaldon, che intreccia romanticismo, avventura e storia in un racconto intenso e coinvolgente. L’appuntamento è su Cielo da questa sera 19 maggio: ogni martedì, con un doppio episodio, alle 21.15. La serie conduce gli spettatori tra la Scozia del XVIII secolo e il presente, seguendo una straordinaria storia d’amore capace di attraversare il tempo. Protagonista è Claire Randall, interpretata da Caitríona Balfe, un’infermiera militare sposata che viene improvvisamente catapultata nel 1743, nel cuore delle Highlands scozzesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Outlander” arriva in chiaro su Cielo: amore, avventura e viaggi nel tempo tra le Highlands scozzesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento The Day of the Jackal: Redmayne e Lynch nel thriller in chiaro su CieloLa serie The Day of the Jackal approda in prima visione in chiaro sul canale Cielo, partendo da sabato 4 aprile con un doppio episodio alle ore 21. Arco, recensione: animazione d'autore tra ispirazioni e viaggi nel tempoLa nostra recensione di Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, opera prima di Ugo Bienvenu che racconta una storia fatta di delicatezza e speranza. Outlander arriva in chiaro su Cielo: amore, avventura e viaggi nel tempo tra le Highlands scozzesiArriva in prima serata in chiaro Outlander, l’epica serie drama tratta dalla saga bestseller di Diana Gabaldon, che intreccia romanticismo ... 361magazine.com #Outlander arriva in chiaro su Cielo (per ora la prima stagione, un gioiello assoluto da far impallidire metà delle produzioni in streaming al momento). Qui il mio omaggio a una delle serie più sottovalutate della storia della TV x.com Outlander, la serie arriva in prima visione in chiaro su CieloSbarca in prima visione in chiaro Outlander, la serie drama epica che unisce romanticismo, avventura e storia in un racconto coinvolgente, basata sull'omonima saga letteraria bestseller di Diana Gab ... ansa.it