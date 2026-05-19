Osho e la s3ssualità | Meditazione e incontro con Shanti Tozzi
Un evento dedicato all'esplorazione del significato della s3ssualità secondo le idee di Osho si terrà in un ambiente che favorisce l'esperienza diretta. Durante l'incontro, sarà possibile partecipare a pratiche di meditazione e approfondire il rapporto tra corpo, energia e presenza. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere meglio questi temi attraverso un approccio pratico e consapevole, guidato da Shanti Tozzi. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e di scoperta, senza l’uso di termini tecnici o analisi teoriche.
Vieni a scoprire il significato profondo della s3ssualità secondo Osho attraverso un incontro esperienziale dedicato alla consapevolezza del corpo, dell’energia vitale e della presenza.La serata comprende:? Una meditazione guidata da Shanti Tozzi? Una condivisione sul tema della s3ssualità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Osho Gibberish Meditation - MEDITAZIONI GRATUITE
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