Osho e la s3ssualità | Meditazione e incontro con Shanti Tozzi

Un evento dedicato all'esplorazione del significato della s3ssualità secondo le idee di Osho si terrà in un ambiente che favorisce l'esperienza diretta. Durante l'incontro, sarà possibile partecipare a pratiche di meditazione e approfondire il rapporto tra corpo, energia e presenza. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere meglio questi temi attraverso un approccio pratico e consapevole, guidato da Shanti Tozzi. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e di scoperta, senza l’uso di termini tecnici o analisi teoriche.

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