Osho e la s3ssualità | Meditazione e incontro con Shanti Tozzi

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento dedicato all'esplorazione del significato della s3ssualità secondo le idee di Osho si terrà in un ambiente che favorisce l'esperienza diretta. Durante l'incontro, sarà possibile partecipare a pratiche di meditazione e approfondire il rapporto tra corpo, energia e presenza. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere meglio questi temi attraverso un approccio pratico e consapevole, guidato da Shanti Tozzi. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e di scoperta, senza l’uso di termini tecnici o analisi teoriche.

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Vieni a scoprire il significato profondo della s3ssualità secondo Osho attraverso un incontro esperienziale dedicato alla consapevolezza del corpo, dell’energia vitale e della presenza.La serata comprende:? Una meditazione guidata da Shanti Tozzi? Una condivisione sul tema della s3ssualità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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