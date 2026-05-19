Orgoglio Amaranto sulla parete della sede l' opera di Paolo Antonio Toci

Nella sede di Orgoglio Amaranto è stata sistemata un’opera realizzata dall’artista Paolo Antonio Toci, utilizzando una delle sue tecniche più riconoscibili. L’opera si trova sulle pareti dell’edificio, visibile a chi entra nei locali. La creazione rappresenta un esempio della produzione artistica dell’autore, noto per il suo stile particolare. La presenza dell’opera arricchisce gli ambienti interni e rende visibile il lavoro dell’artista anche all’interno della sede dell’associazione.

C’è un’opera d’artista adesso nelle pareti della sede di Orgoglio Amaranto, realizzata grazie a una delle tecniche più caratteristiche di Paolo Antonio Toci. Ma qui più di tutto prevale il senso: è un pezzo di una delle coreografie più belle e significative, quella contro il Ravenna. Ha visto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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