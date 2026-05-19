Orgoglio Amaranto sulla parete della sede l' opera di Paolo Antonio Toci

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede di Orgoglio Amaranto è stata sistemata un’opera realizzata dall’artista Paolo Antonio Toci, utilizzando una delle sue tecniche più riconoscibili. L’opera si trova sulle pareti dell’edificio, visibile a chi entra nei locali. La creazione rappresenta un esempio della produzione artistica dell’autore, noto per il suo stile particolare. La presenza dell’opera arricchisce gli ambienti interni e rende visibile il lavoro dell’artista anche all’interno della sede dell’associazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un’opera d’artista adesso nelle pareti della sede di Orgoglio Amaranto, realizzata grazie a una delle tecniche più caratteristiche di Paolo Antonio Toci. Ma qui più di tutto prevale il senso: è un pezzo di una delle coreografie più belle e significative, quella contro il Ravenna. Ha visto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Orgoglio, propiziatoria amaranto all’Inside PubArezzo, 22 marzo 2026 – Propiziatoria amaranto all’Inside Pub: «Scaldiamo i motori in vista del big-match di lunedì sera con l'Ascoli».

Triplete storico, la Domotek vola in A2: il PalaCalafiore esplode di felicità, orgoglio amarantoDomotek Reggio Calabria vola in Serie A2 Credem Banca al cospetto di un PalaCalafiore colorato dalla grinta e dalla passione amaranto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web