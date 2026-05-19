Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Ganna domina la cronometro di Marina di Massa Eulalio salva la maglia rosa

Oggi al Giro d’Italia si è disputata la decima tappa, una cronometro individuale di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa. Filippo Ganna, già considerato il favorito, ha ottenuto la vittoria, dimostrando un'ottima performance. La maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta al suo portatore, che ha concluso la giornata saldamente in testa alla classifica generale. La tappa ha riscosso entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo lungo tutto il percorso.

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