Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Ganna domina la cronometro di Marina di Massa Eulalio salva la maglia rosa

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Giro d’Italia si è disputata la decima tappa, una cronometro individuale di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa. Filippo Ganna, già considerato il favorito, ha ottenuto la vittoria, dimostrando un'ottima performance. La maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta al suo portatore, che ha concluso la giornata saldamente in testa alla classifica generale. La tappa ha riscosso entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo lungo tutto il percorso.

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Giornata di festa per i colori nostrani al Giro d’Italia. Filippo Ganna, grande favorito della vigilia, domina infatti la decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa, cronometro individuale di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos chiude la sua straordinaria prova in 45’53” alla straordinaria media di 54 kmh. Il piemontese sfrutta alla perfezione un tracciato pienamente consono alle sue caratteristiche, spinge a tutta lungo il percorso e non lascia alcuna possibilità anche ai più quotati rivali. Ganna centra così la sua ottava vittoria di tappa nella Corsa Rosa. L’alfiere della Ineos precede di 1’54” il compagno di squadra Thymen Arensman, il migliore degli uomini di classifica, e di 1’59” il francese Rémi Cavagna della Groupama- FDJ United. 🔗 Leggi su Oasport.it

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