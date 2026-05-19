Orbetello si trova a dover affrontare la scomparsa di Alessandra Fanciulli, la direttrice che negli ultimi anni aveva ricoperto un ruolo di rilievo nella comunità locale. La sua morte, avvenuta in appena trenta giorni, ha lasciato sgomenta la cittadinanza e i suoi familiari, che oggi si trovano a vivere un momento di grande dolore. La malattia che l’ha colpita in modo improvviso non ha ancora trovato una spiegazione ufficiale.

? Domande chiave Come ha fatto la malattia a colpirla in soli trenta giorni?. Chi sono i familiari che oggi affrontano questo dolore improvviso?. Perché il supermercato Famila ha deciso di restare chiuso mercoledì?. Dove si terranno le esequie per dare l'ultimo saluto alla direttrice?.? In Breve Esequie mercoledì 20 maggio ore 16:00 presso la chiesa di San Paolo della Croce. Supermercato Famila resterà chiuso durante la cerimonia funebre per onorare la direttrice. Scomparsa avvenuta dopo trenta giorni di battaglia contro una malattia incurabile. Familiari coinvolti compresi il compagno Marco, il figlio Elio e i genitori Mirella e Amedeo. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbetello piange Alessandra Fanciulli: addio alla direttrice stimata

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