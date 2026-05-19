Una donna di 48 anni, nota per il suo sorriso, è venuta a mancare in modo improvviso, lasciando sgomento tra familiari e vicini. La sua scomparsa si aggiunge a un periodo segnato da perdite familiari significative, tra cui quella del marito alcuni anni fa e della sorella, morta nel settembre del 2023 all’età di 44 anni. La notizia ha rapidamente raggiunto la comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari nel dolore.

Monte Argentario (Grosseto), 19 maggio 2026 – Qualche anno fa aveva perso il marito e nel settembre del 2023 anche la sorella Marta, 44 anni. Ora la Maremma piange lei, Alessandra Fanciulli, 48 anni. Quella capitata alla famiglia Fanciulli, che nel giro di pochissimo tempo ha perso i sorrisi di due sorelle, è una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. La malattia scoperta un mese fa. Alessandra aveva scoperto la malattia un mese fa. Un male terribile che l’ha portata via in pochissimo tempo nel letto della sua casa a Orbetello. Il lavoro nel supermarket ad Albinia. In tantissimi la conoscevano. Alessandra Fanciulli lavorava come manager di un supermarket ad Albinia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ora abbraccia tua sorella”, il sorriso di Alessandra si è spento a 48 anni: comunità sconvolta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Un destino crudele: Alessandra Fanciulli muore a 48 anni, meno di tre anni fa aveva perso la sorellaMonte Argentario (Grosseto), 18 maggio 2026 – Un destino infame e un’intera comunità in lutto per la stessa famiglia.

Il sorriso di Andrea si è spento a soli 14 anni: le lacrime di mamma e papàA Borgo Poncarale è il giorno dello straziante addio ad Andrea Ferrari: il funerale del ragazzo di soli 14 anni sarà celebrato alle 15 di oggi,...