Opportunità e criticità un incontro sull' intelligenza artificiale con i pensionati della Cgil di Gatteo

Un incontro pubblico si terrà a Gatteo, organizzato dai pensionati Spi Cgil locali in collaborazione con la sezione provinciale. L'evento, intitolato ‘Intelligenza Artificiale: opportunità e criticità’, si concentrerà sull'impatto delle nuove tecnologie e sulle sfide legate alla loro introduzione nella vita quotidiana. Verranno presentati aspetti legati ai benefici e alle problematiche associate all'uso dell'intelligenza artificiale, coinvolgendo i partecipanti in un confronto su temi di interesse pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I pensionati Spi Cgil di Gatteo in collaborazione con Spi Cgil provinciale organizzano un incontro pubblico dal titolo ‘Intelligenza Artificiale: opportunità e criticità. Proviamo a orientarci insieme!’ L’evento pubblico e gratuito si svolgerà giovedì 21 maggio ore 15 nella Sala Parrocchiale via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Processo tributario e intelligenza artificiale: la formazione sugli scenari della difesa fiscale Sullo stesso argomento Pensionati a lezione di intelligenza artificiale all'incontro della CislOggi, 27 marzo, tanti lavoratori in pensione hanno partecipato all'iniziativa "Ai capito cos'è?", organizzata da Fnp Cisl Padova Rovigo e dedicata... Riforma della disabilità, Cgil 'dopo un anno a Firenze ancora tante criticità'A un anno dall'avvio della sperimentazione della riforma della disabilità, a Firenze, uno dei nove territori pilota individuati dal governo, Cgil, Spi e Inca tracciano un bilancio, evidenziando le ... ansa.it Riforma della disabilità, per la Cgil ci sono troppi problemi: Più di 30mila persone in attesa di certificatoLa sperimentazione della riforma della disabilità sta procedendo positivamente è la narrazione degli enti istituzionali preposti alla sua attuazione, in primis ministero per le Disabilità e Inps, ... ilfattoquotidiano.it