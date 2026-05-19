Opere abusive in spiaggia a ridosso della duna di Sabaudia
I militari del nucleo carabinieri Parco di Sabaudia hanno scoperto lavori edili non autorizzati lungo il lungomare vicino alla duna di Sabaudia. Sono stati trovati una palizzata di legno e un terrapieno riempito con sabbia presa dall’arenile e sistemata in sacchi. Le opere sono state realizzate senza aver ottenuto il relativo titolo edilizio. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo nel tratto di spiaggia interessato.
Opere edili realizzate senza titolo a ridosso della duna di Sabaudia. E' quanto hanno accertato sul lungomare i militari del nucleo carabinieri Parco di Sabaudia, verificando la presenza di una palizzata di legno e di un terrapieno colmato con sabbia prelevata dall'arenile e sistemata in sacchi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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