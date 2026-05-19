Opere a confronto grazie agli studenti

Da oggi alle 15, il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti del Polo Le... ospita una mostra dedicata al confronto tra diverse opere artistiche. L'esposizione resterà aperta fino al 31 maggio e vede la partecipazione degli studenti, che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. La mostra presenta una selezione di lavori che evidenziano le differenze e le somiglianze tra le tecniche e gli stili esposti. L'inaugurazione si terrà con una cerimonia di apertura a cui parteciperanno i curatori e gli studenti coinvolti.

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Da oggi (inaugurazione alle 15) al 31 maggio il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti del Polo Le Clarisse ospita 'Sguardi nel tempo: due opere, due epoche, un museo', la mostra ideata e realizzata dagli studenti della classe 4I del liceo statale Antonio Rosmini (indirizzo Scienze umane), al termine di un percorso didattico sviluppato in collaborazione con il Polo Le Clarisse. Il progetto, seguito dalla professoressa Elena Chirico insieme al direttore del Polo Le Clarisse Mauro Papa, nasce per avvicinare i giovani al patrimonio artistico e museale e per attivare modalità innovative di comunicazione per la promozione degli eventi culturali. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere a confronto grazie agli studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Used Modern Glass to Shock an Ancient Empire! Sullo stesso argomento Urbino e Blois unite da storia e sapori grazie agli studentiUrbino e Blois unite nel segno della gastronomia: si è rinnovato nei giorni scorsi il progetto Apicius, che vede protagoniste le due città tramite i... La smart home parla friulano grazie agli studenti del BearziAutomatizzare un’abitazione dotata di impianto elettrico tradizionale senza effettuare opere invasive, si può. Arriverà nelle sale italiane il 14 maggio grazie a Fandango Distribuzione E i figli dopo di loro, il nuovo film dei fratelli Ludovic e Zoran Boukherma tratto dall’omonimo romanzo del 2018 di Nicolas Mathieu. Presentato in concorso all’81ª Mostra internazionale d’ x.com Quali sono le migliori opere che hanno una chiara distinzione tra recitativi e arie? reddit Giulia Cantarutti – In Quiete opere a confrontoIl Museo Ugo Guidi – MUG di Forte dei Marmi per la 197° mostra presenta le opere di Giulia Cantarutti dal titolo In Quiete – opere a confronto, in cui la giovane artista espone opere in ceramica che ... exibart.com