Tre sviluppatori hanno ricevuto un investimento di 1,3 milioni di dollari in token OpenAI. La cifra riguarda un progetto chiamato OpenClaw, che si occupa di gestire una grande quantità di dati, pari a 603 miliardi di token ogni mese. Restano aperte alcune domande sul funzionamento di questa operazione e sui costi associati all’impiego di una vasta rete di agenti autonomi. La vicenda solleva curiosità sui processi e le risorse coinvolte in questo tipo di attività.

? Domande chiave Come fanno tre persone a gestire 603 miliardi di token mensili?. Quanto costa davvero far lavorare una flotta di agenti autonomi?. Perché Anthropic ha deciso di bloccare gli utenti di OpenClaw?. Come cambierà il pricing degli abbonamenti AI dopo questo caso?.? In Breve Spesa di 19.985,84 dollari il 15 maggio per 19 miliardi di token prodotti.. Modalità Fast Mode causa costi 70 per cento superiori rispetto alla versione standard.. Riducendo la velocità il costo mensile scenderebbe a circa 390 mila dollari.. Anthropic blocca utenti Claude Pro e Max per limitare l'uso di framework agentici.. Peter Steinberger ha rivelato una spesa di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenClaw: 1,3 milioni di dollari in token OpenAI per 3 sviluppatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OpenClaw Week 1: Building a SaaS Factory with AI Agents

Sullo stesso argomento

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLDWorld e Tools For Humanity (TFH) rivelano nuove funzionalità al World Lift Off Event, ampliando”Proof of Human” per includere Face Auth, Deep Face e...

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD- Composizione della tesoreria di Eightco al 27 aprile 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 25 milioni di dollari in azioni...

OpenClaw, 1,3 milioni di dollari in token OpenAI in trenta giorni: il vero costo degli agenti AITre persone, cento istanze di Codex in esecuzione continua per trenta giorni sul progetto open source OpenClaw. La bolletta mostrata da Peter Steinberger su X è il dato pubblico più concreto sul costo ... hwupgrade.it

Classificazione Google(TG:e10838).vej - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il Dilemma dei Triliardi di Parametri: MiMo-V2.5-Pro è diventato open source (1,02T parametri). Vale la pena l'auto-ospitare quando l'API costa $70 per 387M token? reddit

OpenClaw ha speso 1,3 milioni di dollari in token API di OpenAI in un solo mese: cosa significa?OpenClaw e i token API di OpenAI: scopri perché 1,3 milioni spesi in un mese rivelano il vero costo dell’intelligenza artificiale. libero.it