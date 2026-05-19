OpenAi Musk perde contro Altman

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo dell’intelligenza artificiale, si è conclusa una disputa legale tra due figure di rilievo. La causa, che ha coinvolto aziende e investitori, si è risolta con una decisione che vede Altman mantenere il controllo delle attività contestate. Elon Musk, una delle parti coinvolte, ha perso la causa intentata contro Altman. La sentenza è stata emessa da un tribunale competente e riguarda questioni di proprietà e diritti sulla gestione delle tecnologie sviluppate.

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Nel risiko dell’intelligenza artificiale, alla fine il banco resta nelle mani di Sam Altman. Elon Musk è, infatti, uscito sconfitto dal tribunale nella sua battaglia contro OpenAI: la maxi causa con cui il patron di Tesla e SpaceX chiedeva 150 miliardi di dollari di risarcimento è stata respinta da una corte federale americana, che ha ritenuto tardiva l’azione legale e ha lasciato invariato l’attuale assetto della società simbolo della corsa globale all’AI. Si tratta di un passaggio cruciale non soltanto nello scontro personale tra due dei protagonisti più influenti della Silicon Valley, ma anche nel dibattito su chi debba controllare e monetizzare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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