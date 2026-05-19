Nel mondo dell’intelligenza artificiale, si è conclusa una disputa legale tra due figure di rilievo. La causa, che ha coinvolto aziende e investitori, si è risolta con una decisione che vede Altman mantenere il controllo delle attività contestate. Elon Musk, una delle parti coinvolte, ha perso la causa intentata contro Altman. La sentenza è stata emessa da un tribunale competente e riguarda questioni di proprietà e diritti sulla gestione delle tecnologie sviluppate.

Nel risiko dell’intelligenza artificiale, alla fine il banco resta nelle mani di Sam Altman. Elon Musk è, infatti, uscito sconfitto dal tribunale nella sua battaglia contro OpenAI: la maxi causa con cui il patron di Tesla e SpaceX chiedeva 150 miliardi di dollari di risarcimento è stata respinta da una corte federale americana, che ha ritenuto tardiva l’azione legale e ha lasciato invariato l’attuale assetto della società simbolo della corsa globale all’AI. Si tratta di un passaggio cruciale non soltanto nello scontro personale tra due dei protagonisti più influenti della Silicon Valley, ma anche nel dibattito su chi debba controllare e monetizzare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - OpenAi, Musk perde contro Altman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elon Musk pierde contra OpenAI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Musk perde la causa contro Altman per OpenAI

Leggi anche: OpenAi, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman: "È prescritta"

Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. La giuria ha infatti respinto la causa di Musk sottolineando che l'azione legale è arrivata troppo tardi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. In meno di due ore, una giuria della California ha respi x.com

Musk perde contro OpenAI: per la giuria la causa è arrivata troppo tardiIl tribunale non è entrato nel merito delle accuse contro Altman e OpenAI, perché per la giuria Musk ha agito troppo tardi. Ma l’uomo più ricco del mondo farà ricorso ... dday.it

OpenAI, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman: respinte le accuse sulla svolta a profitto di ChatGPTSi chiude con una sconfitta per Elon Musk uno dei processi più seguiti degli ultimi anni nel mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Il tribunale federale di Oakland, in California, ha ... tg.la7.it

OpenAI processo: Nadella dice che Musk non ha mai sollevato preoccupazioni nei suoi confronti riguardo all'investimento di Microsoft reddit