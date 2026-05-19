Open VAR Dino Tommasi rivela | Decisione giusta annullare i gol di McKennie e Vlahovic Rosso revocato a Kamara? Ecco cos’è successo

Nella 37ª giornata di Serie A, Dino Tommasi ha commentato alcuni episodi verificatisi durante le partite, concentrandosi sulle decisioni prese dai video assistant referees. Ha spiegato che l’annullamento dei gol di McKennie e Vlahovic è stato corretto, mentre il rosso a Kamara è stato revocato. Questi episodi sono stati analizzati nel dettaglio durante un approfondimento di Open VAR, dove sono stati illustrati i motivi e le verifiche che hanno portato alle decisioni ufficiali.

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