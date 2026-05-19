Open Day Le Rose di Maggio | screening gratuiti a Ostia Fiumicino e Roma

Domenica 24 maggio si terrà l’edizione 2026 dell’Open Day “Le Rose di Maggio”, un evento organizzato dalla ASL Roma 3. La giornata prevede screening gratuiti dedicati alla prevenzione dei tumori, con punti di accesso aperti a Ostia, Fiumicino e in diverse zone di Roma. L’iniziativa coinvolge le strutture sanitarie locali e mira a offrire opportunità di controlli senza costi aggiuntivi a chi desidera sottoporsi a visite di prevenzione.

Ostia, 19 maggio 2026 – Domenica 24 maggio è il giorno dell’edizione 2026 dell’Open Day “Le Rose di Maggio”, l’iniziativa della ASL Roma 3 dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori. Tre i punti dove verranno messi a disposizione screening gratuiti per i cittadini appartenenti al territorio di competenza della ASL Roma 3: la Casa della Salute di Ostia in Lungomare Toscanelli 230, il Poliambulatorio di Fiumicino in via Coni Zugna 173 e il Poliambulatorio di Roma in via Ramazzini 15. Dalle 9 alle 18, senza la necessità di alcuna prenotazione, verranno effettuati screening del colon-retto per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, della cervice per donne tra i 25 e i 64 anni, e della mammella per donne tra i 50 e i 74 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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