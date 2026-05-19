Onu gelata dai suoi ricercatori | L’apocalisse climatica è infondata

Un recente studio condotto da ricercatori coinvolti nelle simulazioni climatiche ha cancellato gli scenari più catastrofici e dirompenti. La ricerca, commissionata o supportata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, presenta risultati che mettono in discussione alcune delle previsioni più allarmistiche sul cambiamento climatico. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e ha portato a una discussione più approfondita sull’affidabilità delle proiezioni e sui metodi utilizzati per le analisi climatiche.

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Nel nuovo studio degli scienziati che si occupano di simulazioni sono stati eliminati gli scenari catastrofici. Difficile, però, che le Nazioni Unite rivedano i diktat green: l’allarmismo arricchisce le Ong e dà visibilità. Per 15 anni governi, banche centrali e agenzie internazionali hanno costruito politiche e regolamenti su scenari climatici che il Cmip, il programma internazionale da cui quegli scenari provengono, ha appena dichiarato implausibili. La svolta arriva da uno studio dal titolo Progetto di interconfronto tra modelli di scenario per Cmip7 comparso il 7 aprile 2026 sulla rivista Geoscientific model development, con le firme di oltre 40 ricercatori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Onu gelata dai «suoi» ricercatori: «L’apocalisse climatica è infondata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Unexplained Frozen Discoveries from an Ancient Apocalypse Sullo stesso argomento Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri: “Escluso dai briefing”Il Wall Street Journal, quotidiano non di certo ostile a Donald Trump essendo di proprietà di Rupert Murdoch, amico del presidente Usa, fornisce un... IA 2026: dai ricercatori autonomi ai robot guidati da Pokémon GoDurante la sessione speciale dei tavoli rotondi svoltasi il 21 aprile 2026, gli esperti del settore hanno delineato le dieci direzioni fondamentali...