L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme per l’aumento dei casi di Ebola e Hantavirus, evidenziando una crisi sanitaria in diverse regioni. Contestualmente, si segnala un deficit di circa 360 milioni di euro nel bilancio destinato alla gestione delle emergenze virali, sollevando dubbi sulla capacità di risposta. In Italia, l’accesso ai farmaci innovativi risulta più difficile rispetto ad altri paesi europei, aggravando le sfide nel fronteggiare le nuove minacce virali.

? Punti chiave Come influenzerà il buco di bilancio la risposta ai nuovi virus?. Perché l'Italia fatica ad accedere ai farmaci innovativi rispetto all'Europa?. Quali misure ha adottato il CDC per bloccare il contagio americano?. Come gestirà l'OMS l'epidemia di Hantavirus sulla nave da crociera?.? In Breve Mancati contributi alla fine del 2025 causano buco di 360 milioni di dollari.. Virus Bundibugyo in Congo e Uganda attiva la EU Health Task Force.. Equipaggio nave MV Hondius in quarantena di 42 giorni nei Paesi Bassi.. Italia sotto la media UE per accesso ai nuovi farmaci secondo Patients W.A.I.T.. A Ginevra, la 79esima Assemblea mondiale della sanità si apre questo martedì 19 maggio 2026 con l’urgenza di gestire focolai di Ebola in Africa centrale e un’emergenza da Hantavirus su una nave da crociera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OMS: allarme Ebola e Hantavirus tra crisi sanitaria e buco di 360 mln

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