Omicidio Vassallo Cagnazzo scagionato dalle accuse | Nessun accordo con i killer
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha deciso di prosciogliere il tenente colonnello dei carabinieri dall’accusa di concorso nell’omicidio del sindaco pescatore e dall’ipotesi di partecipazione a un’associazione di traffico di droga. La decisione arriva al termine di un procedimento che aveva coinvolto l’ufficiale, sospettato di aver avuto rapporti con i presunti killer. Cagnazzo ha dichiarato di non aver mai stipulato accordi con i responsabili dell’omicidio.
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha prosciolto il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo dall’accusa di concorso nell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo e dall’ipotesi di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo
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Omicidio Vassallo, la Procura contro CagnazzoTempo di lettura: 2 minutiSvolta nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010.
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