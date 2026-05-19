Omicidio Vassallo Cagnazzo scagionato dalle accuse | Nessun accordo con i killer

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha deciso di prosciogliere il tenente colonnello dei carabinieri dall’accusa di concorso nell’omicidio del sindaco pescatore e dall’ipotesi di partecipazione a un’associazione di traffico di droga. La decisione arriva al termine di un procedimento che aveva coinvolto l’ufficiale, sospettato di aver avuto rapporti con i presunti killer. Cagnazzo ha dichiarato di non aver mai stipulato accordi con i responsabili dell’omicidio.

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Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha prosciolto il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo dall’accusa di concorso nell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo e dall’ipotesi di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Sullo stesso argomento Omicidio Vassallo, la Procura contro CagnazzoTempo di lettura: 2 minutiSvolta nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010. Leggi anche: Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo Omicidio Vassallo, pm su proscioglimento Cagnazzo: Ampiamente censurabileIn 25 pagine ripercorre le fasi salienti dell'inchiesta che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Salerno, dimostrerebbero il coinvolgimento del colonnello Fabio ... ilmattino.it Omicidio Vassallo, i pm: ‘Cagnazzo coinvolto oltre ogni dubbio’Salerno - Il proscioglimento del colonnello Cagnazzo dal processo per l'omicidio del sindaco Angelo Vassallo è 'censurabile'. Lo scrivono i pm della Procura ... cronachedellacampania.it