Omicidio Ilaria Sula chiesto l’ergastolo per Mark Samson

Nella causa per l’omicidio di Ilaria Sula, il pubblico ministero ha richiesto la condanna all’ergastolo per Mark Samson, il cittadino filippino reo confesso. L’accusa lo considera responsabile di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver nascosto il corpo della vittima. La difesa ha presentato le proprie argomentazioni durante l’udienza, mentre la Corte si appresta a decidere sulla richiesta di pena. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel procedimento giudiziario in corso.

La Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane filippino che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere – chiuso in un sacco – da un dirupo. L’imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno affermato che l’omicidio “è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza”. Il dibattimento è in corso nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. Secondo l’accusa, l’ex fidanzato avrebbe colpito la giovane con tre fendenti al collo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

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