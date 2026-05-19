Il 19 maggio 2026 a Reggio Emilia si è parlato ancora dell’omicidio di Alceste Campanile, avvenuto alcuni anni prima. Il fratello della vittima ha denunciato la presenza di una struttura eversiva nella città, definendola come parte di un quadro più ampio che avrebbe coinvolto il caso. Le sentenze emesse finora non sono state considerate sufficienti dai residenti, che continuano a seguire con attenzione le vicende giudiziarie legate all’omicidio. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica locale.

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Alceste Campanile non è stato dimenticato, né il contesto e il movente del suo omicidio "al centro di trame eversive" ricostruiti dalle sentenze risultano esaustivi per i reggiani. Lo dimostrano le circa trecento persone che lunedì hanno affollato il convegno che si è svolto nell’aula magna Manodori dell’Università di Modena e Reggio, in viale Allegri, per approfondire a figura del giovane militante reggiano di Lotta Continua ucciso il 12 giugno 1975. Lo testimonia il fatto - emerso durante l’incontro - che Istoreco sta allestendo un Archivio e domanda di farsi avanti a chiunque sia in possesso di documenti, scritti immagini e testimonianze dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Alceste Campanile, la denuncia del fratello: “A Reggio c’era uno struttura eversiva”

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